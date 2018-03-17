Горожанин_kst Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки! #115





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1056

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:18 Мне тут скинули информацию о таких вот "инициаторах".

Короче, на полнном серьёзе предлагается заменить звонки в школе(!) на звучание кюев, домбровые проигрыши.

Чем мотивируют?

Де, в прошлом христиане созывали на уроки звуком колокола. Но пришло новое время и пора заменить этот чуждый ныне звук на что то родное по звучанию, для души и сердца (тут дословно!).Каково?!

Это озвучено на сайте Абай.kz журналистом Хамзой Сатиевым, ссылающихся на слова учителя высшей категории из Семея Куляш Бекитаевой.

Так что чем дальше в лес...

Я тут давеча одному уже говорил, что эта дорожка окончится звёздами Давида на сюртучках у представителей национальности, которую неминуемо назначат ответственной за все беды. К этому не идём, летим просто.



[Исправлено: Горожанин_kst, 18.03.2018 - 18:22]