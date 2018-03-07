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≡ Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.18 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 марта граждане Российской Федерации, находящиеся на территории Костанайской области, смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты РФ, не выезжая из Казахстана. Организацией голосования будет заниматься Посольство России в Казахстане
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§ Victor Yang
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10458
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.03.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
по наследству от Янга

О, меня уже похоронили!
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§ 112
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10206
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
твой Вейдер в

Это кто еще такой?
У них в клубе такие не танцуют.
Только строго избранные и договорники..
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Серик
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 12.03.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда в казахстане начнется цирк под названием "99 процентов ЗА"?

§ 112
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10206
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серик:
когда в казахстане начнется цирк под названием "99 процентов ЗА"?

Ты против президентства Назарбаева?
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3-е лицо
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 16.03.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю почему такая агрессия к русским ??? В Костанае много живет граждан РФ в том числе разных национальностей и говорить о том, что зачем тратить деньги на выборы здесь - остыньте, мы вашу экономику поднимаем работая здесь, платим налоги и создаём рабочие места для местных... И спасибо за возможность проголосовать не выезжая из города, страны. 18 марта 2018 - Я на Выборы!

§ 112
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10206
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3-е лицо:
мы вашу экономику поднимаем работая здес

Мы, это собственно кто?
Ты не подымаешь, можешь не врать..
Иначе прятался бы не под третьим ником за день, а у тебя было бы имя и фамилия и ты гордился бы этим..
А так чо керосин то лить и провокациями насчет этнической принадлежности заниматься?
Или ты хочешь сказать что они, за кого ты анонимно говоришь, попросту провокаторы?
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экономика
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 16.03.18 - 23:46
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 17.03.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарища Си переизбрали, Меркель пошла на 4-й срок тоже, завтра и ВВП переизберут.

Директор Пляжа
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 17.03.18 - 10:52
Комментарий удален модератором.

Виталий
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 18.03.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не гражданка РФ вот и не нужно лезть. Крым изначально русский.

§ 112
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10206
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Виталий:
Крым изначально русский.

Хм..
То есть все таки принадлежит одной национальности?
То то..
Но зачем тебе подымать националистические взгляды тут в Казахстане?
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§ 112
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10206
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все равно как ляпнуть что Костанай только казахский..
Вот так и разгорается все из за вас..
Профайл
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