Цитата: Если серьезно, никаких проблем с общением на русском в Киеве не возникает, для многих он до сих пор остается главным. И отношение к недавним событиям настолько разное, что делать однозначные выводы довольно сложно. Но в целом мнения тех, кто «обеими руками за майдан», и тех, кто «категорически против», сходятся в одном: мы сами разберемся со своими олигархами, коррупцией и революциями. Главное, чтобы соседи поменьше вмешивались...

Хорошо что у большинства появляется свой взгляд на происходящее , а не навязанное мнение СМИ РФ . Хотя и сейчас , набегут Алексы и директора , и с пеной у рта будут доказывать про ущемление тех кто говорит в Украине на русском и про анархию на улицах Киева .