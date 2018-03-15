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§ NG.kz
Небо над Днепром кличет меня...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из одной половины дома, описание которой так живо угадывается в «Белой гвардии» («изразцовая печка», «бронзовая лампа под абажуром»), нас приглашают проследовать прямиком... в белый шкаф. Когда его створки со скрипом открываются, в глаза бросается квартирный номер 50, а уже потом то, что стена шкафа вовсе не стена, а тоже дверь, открывающая вход в комнату
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Хохол
Re: Небо над Днепром кличет меня...




Отправлено: 15.03.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если серьезно, никаких проблем с общением на русском в Киеве не возникает, для многих он до сих пор остается главным. И отношение к недавним событиям настолько разное, что делать однозначные выводы довольно сложно. Но в целом мнения тех, кто «обеими руками за майдан», и тех, кто «категорически против», сходятся в одном: мы сами разберемся со своими олигархами, коррупцией и революциями. Главное, чтобы соседи поменьше вмешивались...

Хорошо что у большинства появляется свой взгляд на происходящее , а не навязанное мнение СМИ РФ . Хотя и сейчас , набегут Алексы и директора , и с пеной у рта будут доказывать про ущемление тех кто говорит в Украине на русском и про анархию на улицах Киева .

житель
Re: Небо над Днепром кличет меня...




Отправлено: 16.03.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да я думаю адекватные люди и не сомневались, что в киеве все нормально. Красивый город, историческийй. Хорошая статья!! Пропагандистам на заметку))

искуль
Re: Небо над Днепром кличет меня...




Отправлено: 16.03.18 - 11:24
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Небо над Днепром кличет меня...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10197
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это Украина или Россия?
Кресты что то подозрительные..
У них вроде в крестах разница?
Профайл

шанхай уральская
Re: Небо над Днепром кличет меня...




Отправлено: 18.03.18 - 03:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это Украина или Россия?
Кресты что то подозрительные..
У них вроде в крестах разница?

У тебя в полушариях раСница оно есть правоЕ друго лЕвое.А у меня о тебе бЫло другое мнение я считал тебя более грамотным сожалею ошибся.Теперече в курсе твоей образованности и ума..... :oops: :-o :-o :-o

§ 112
Re: Небо над Днепром кличет меня...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10197
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:
тебя в полушариях раСница оно есть правоЕ друго

При чем тут у меня?
Я про веру их говорю, почему одни не очень так сказать принимают других..
Может дело в ней?
Иногда нужно так мало, крестик не тот или еще что то..
У тебя ведь в Европах крест вообще другой?
Профайл

§ 112
Re: Небо над Днепром кличет меня...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10197
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас например сунниты и шииты..
Вроде одни и те же, муслимы..
Однако какая огромная разница например в паре слов в Коране и ...
Они воюют меж собой..
В Сирии то как раз то самое, вечная борьба между ними развернулась..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Небо над Днепром кличет меня...




Отправлено: 18.03.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Скучный ты хохлик. Предсказуемый.
Судя по твоему посту, пена со рта, да и не только она, у тебя пошла. ))
Путаешь ты всегда. Себя, мысли, предположения.
Запомни, не все такие как ты.
Есть обычный народ на Украине ( впрочем, как и у нас).
А есть те, кто его в своих целях использует.
Вот ты топишь всегда за тех, кто людей меж собой сталкивает.
Обычный неполживый провокатор.
И именно этим, комментировать начал.))))

шанхай уральская
Re: Небо над Днепром кличет меня...




Отправлено: 18.03.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чем тут у меня?
Я про веру их говорю, почему одни не очень так сказать принимают других..
Может дело в ней?
Иногда нужно так мало, крестик не тот или еще что то..
У тебя ведь в Европах крест вообще другой?

Марик не тупи ,у нас в Европах основные верования это католики протестанты и провославные.У католиков и протестантов глава этих церквей как они говорят наместник Бога папа римский.Украинцы православные как русские и кресты одинакавые православие пришло с Киевской Руси. Возьми и литературу почитай для интереса.

шанхай уральская
Re: Небо над Днепром кличет меня...




Отправлено: 18.03.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас например сунниты и шииты..
Вроде одни и те же, муслимы..
Однако какая огромная разница например в паре слов в Коране и ...
Они воюют меж собой..
В Сирии то как раз то самое, вечная борьба между ними развернулась..

Да Марик для образованности почитай кто такие сунниты и шииты ....почему они враждуют? и скажу тебе суннитов больше остальное просвещайся сам...

§ 112
Re: Небо над Днепром кличет меня...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10197
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:
Украинцы православные как русские и кресты одинакавые

Почитал..
Как то странно, и грузины одинаковые с русскими и украинцы, а такое недоверие между целыми народами и многолетние войны..
Ну значит что то разное должно же быть, например в Библии что говорится об украинцах, грузинах с одной стороны и россиянах с другой?
У нас мусульман есть четкие определения начет других мусульман..
Профайл

шанхай уральская
Re: Небо над Днепром кличет меня...




Отправлено: 18.03.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Век живи век учись Марик.....наконец то.....Слава Богу...

шанхай уральская
Re: Небо над Днепром кличет меня...




Отправлено: 18.03.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У православных христиан тоже есть четкие определения насчёт других христиан..
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