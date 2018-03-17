Рудничанин Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки! #80





(Полноправные пользователи) Сообщений: 573

Регистрация: 03.05.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:25 Скорее всего это фейк. Так как ни педагоги, ни гос служащие не хотят терять довольно ощутимую долю в заработке. С превращением ЗТБ в город именно выше названные мною категории потеряют 25%-ю надбавку за то, что они в поселке работают. Кроме того, сомнения у меня в том, что все перечисленные действительно сотрудники школ п. Затобольск. К примеру тов. Балгабаеву Г. З. я знаю лично - она декан истфака КГПИ и к ЗТБ вряд ли отношение имеет, только если как почасовик-совместитель. Да и мнение учителей одной школы - это не мнение всех педагогов Затобольска. Кроме того, данное название не может быть присвоено, так как у нас есть станция Тобыл и поселок при станции с этим же названием.