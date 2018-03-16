Цитата: Нина:

А в каком она колледже училась?

И зачем это? Колледж в любом случае ни при чём - в колледж идут уже со сформированной психикой. И совсем неясны обстоятельства дела. Вполне возможно имело место быть превышение самообороны.

Цитата: Народный контроль:

Но ни что не может оправдать убийцу собственного отца! Ни в коем случае нельзя подымать руку на отца, тем более с ножом! Какой бы он не был

Да ну?! Даже если была попытка изнасилования? Даже если была угроза жизни? Ты ерунду пишешь. Отцы разные бывают и в некоторых ситуациях они меняют положение отец-ребенок на преступник-жертва преступления. И в этом случае уже неважно в какой мере он родственник.