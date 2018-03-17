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≡ Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!

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[Исправлено: Volkov, 18.03.2018 - 08:34]

§ seroff
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 18.03.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про национализм я не писал я против деления по национальностям нам здесь жить, про переименования я против ,много строящихся районов не початый край именовать, но нам надо на готовое
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* Алиса
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4018
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.03.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
18.03.2018 14:31.
Только что закончилось собрание местного сообщества поселка Затобольск. ....Решение путем голосования приняла инициативная группа из 28 человек ( в зале присутствовало 26). .....По итогам голосования было решено присвоить Затобольску статус города районного значения и переименовать в Тобыл. Подробнее: http://kstnews.kz/news/events?node=42075Любое копирование материалов сайта разрешается только с активной ссылкой на материал с согласия администрации сайта. Использование авторского материала разрешается не более 30%.


Ура, товарищи!!! Очередное событие свершилось!!!!!
Тихий ужас... слов нет!!!! Особенно по количеству присутствующих и голосовавших
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* Медный
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1937
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.03.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Печать потребовал Уважаемый сейчас, вот и сунул, чтобы доказать, что не одни учителя в этом начинании..

Ты то тут каким боком вообще? Где Рудный и где Затобольск...
С тебя печать спросили? или ты в школе у них работаешь?
К чему эти твои кривлянья, Тулепов?

Ну и ты как обычно соврамши
Цитата:
112:потребовал Уважаемый

где я потребовал? с кого я потребовал, с тебя?
Уважаемый? завидуешь что ли ПП? :lol:

[Исправлено: Медный, 18.03.2018 - 15:18]
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§ Victor Yang
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10452
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.03.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Только что закончилось собрание местного сообщества поселка Затобольск.

Я до последнего надеялся на здравый смысл. Но всё случилось как обычно...
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§ seroff
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 18.03.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
позор стране забывающей свою историю,поздравляю ,негоспода ономасты
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§ Рудничанин
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 573
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 18.03.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее всего это фейк. Так как ни педагоги, ни гос служащие не хотят терять довольно ощутимую долю в заработке. С превращением ЗТБ в город именно выше названные мною категории потеряют 25%-ю надбавку за то, что они в поселке работают. Кроме того, сомнения у меня в том, что все перечисленные действительно сотрудники школ п. Затобольск. К примеру тов. Балгабаеву Г. З. я знаю лично - она декан истфака КГПИ и к ЗТБ вряд ли отношение имеет, только если как почасовик-совместитель. Да и мнение учителей одной школы - это не мнение всех педагогов Затобольска. Кроме того, данное название не может быть присвоено, так как у нас есть станция Тобыл и поселок при станции с этим же названием.
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Гость
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 15:25
Комментарий проходит проверку.

* drakon
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13556
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.03.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но всё случилось как обычно...

Несмотря ни на что,лето всётаки - придёт...
:lol: :oops:
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* Алиса
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4018
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.03.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я до последнего надеялся на здравый смысл.

думаю - не стоило. На сайте ВКонтакте КН бурное обсуждение идет)))))
Только у меня теперь вопрос возник: а как жителей обзывать то - тобыльцы и тобылки или тобычане и тобылчанки, или еще как? :oops:
Охх и счастливо они теперь заживут 8-) 8-)

[Исправлено: Алиса, 18.03.2018 - 15:29]
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§ Victor Yang
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10452
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.03.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Решение путем голосования приняла инициативная группа из 28 человек

Стоп! Это как? Некая группа инициировала переименование и потом всем составом проголосовала за неё, при этом не давая этого права другим? Или что значит словосочетание "Инициативная группа"? Или попросту в Ленинском Пути, кроме как шаблонами, писать не умеют, а в смысл слов и не вдумываются?
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* Алиса
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4018
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.03.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Стоп! Это как?

вот я сама не смогла понять этой формулировки - как-то замудренно все . НУ статья на сайте -читаем и догадываемся ЧТО хотели сказать журналисты.
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