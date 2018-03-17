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§ NG.kz
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!

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[Исправлено: Volkov, 18.03.2018 - 08:34]

§ Victor Yang
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10449
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.03.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГостьЯ:
Почему вы считаете, что педагоги не могут высказать свое мнение?

Потому что у нас так повелось. Красить/мыть/чистить перед приездом высокого лица - педагоги, собрать подписи о досрочных выборах - педагоги, вот теперь переименования - тоже педагоги. У меня в семье их несколько, кстати. И я прекрасно знаю как всё это делается. Как будто педагогам больше нечем заняться. Без инициатора-организатора это не обошлось в любом случае - надо думать, у него ответственная должность.
Цитата:
ГостьЯ:
разжиганием межнациональной розни?

И где ты вообще видишь упоминание про какую-либо национальность?
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