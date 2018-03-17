Цитата: ГостьЯ:

Почему вы считаете, что педагоги не могут высказать свое мнение?

Потому что у нас так повелось. Красить/мыть/чистить перед приездом высокого лица - педагоги, собрать подписи о досрочных выборах - педагоги, вот теперь переименования - тоже педагоги. У меня в семье их несколько, кстати. И я прекрасно знаю как всё это делается. Как будто педагогам больше нечем заняться. Без инициатора-организатора это не обошлось в любом случае - надо думать, у него ответственная должность.

Цитата: ГостьЯ:

разжиганием межнациональной розни?

И где ты вообще видишь упоминание про какую-либо национальность?