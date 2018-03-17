андрей Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки! #51







Отправлено: - 12:24 Не тратьте нервы , это игра и вы быдло в этой игре .Вопрос уже решённый, что будет потом ??? Время покажет .Латиница, повальное переименование ....Да Президент возвращаясь от Порошенко, приехал сразу к Путину , съездил в США ...позвонил Путину .Я такое же быдло , ни чего не решаю , но чуйка подсказывает всё это не с проста .Пройдёт ЧМ тогда у них руки развяжутся , им обоим не просто преемника , а систему надо сохранить .Возможно это один из планов .А эти списки конечно фикция , к примеру врачей не заставить , они если уйдут то дверью хлопнут ,да и где в посёлке их заменить