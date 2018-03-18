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≡ ДВД Костанайский области проводит служебное расследование по факту задержания сотрудника УБОП, управлявшего машиной в нетрезвом виде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ДВД Костанайский области проводит служебное расследование по факту задержания сотрудника УБОП, управлявшего машиной в нетрезвом виде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, что в ночь с 16 на 17 марта сотрудник УБОП был задержан нарядом дорожной полиции пьяным за рулем, сообщил читатель "НГ" в рубрике "Народные новости".
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Маке
Re: ДВД Костанайский области проводит служебное расследование по...




Отправлено: 18.03.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже проводится служебное расследование, по итогам которого виновные лица будут привлечены к ответственности. Данный вопрос находится на контроле руководства ДВД.

Виновные лица - это те , которые протокол составили ? ;-)

Читатель 1
Re: ДВД Костанайский области проводит служебное расследование по...




Отправлено: 18.03.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"лицА"?? хм.....,а может "лицО"???)))

Ник
Re: ДВД Костанайский области проводит служебное расследование по...




Отправлено: 18.03.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько зла от алкоголя

Гость
ДВД Костанайский области проводит служебное расследование по факту задержания сотрудника УБОП, управлявшего машиной в нетрезвом виде




Отправлено: 18.03.18 - 13:33
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