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§ NG.kz
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!

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[Исправлено: Volkov, 18.03.2018 - 08:34]

§ Victor Yang
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10449
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.03.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Интересно, а сами затобольцы придут на "собрание" сиё??

Думаю будет аншлаг как и при переименовании Тарана.
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Аманжол
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Думаю будет аншлаг как и при переименовании Тарана.

Там уже аншлаг,прямой эфир смотрите в инстаграмме,Затобольцы против переименования!

Бедовалый
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И об этом вопрошает аноним, боящийся даже имя свое назвать и фамилию, не то что паспортные данные?
Где твоя подпись против, комМедиант?

Насмешили.
Одобрямс кричать смелости много не надо.
А вот писать против ветра дело заведомо проигранное.
В наших реалиях слова оппозиция не существует.

§ сайлау курманов
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2646
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.03.18 - 11:50
Комментарий удален модератором.
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§ yudjin
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5165
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.03.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот и подпись и печать, если надо..

и фото клоуна:

таких лицемеров в "колосе" пруд пруди
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Костанай
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В обращении видно просьба о переименовании только названия, но не об изменении статуса, а значить останется все по-прежнему.

андрей
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не тратьте нервы , это игра и вы быдло в этой игре .Вопрос уже решённый, что будет потом ??? Время покажет .Латиница, повальное переименование ....Да Президент возвращаясь от Порошенко, приехал сразу к Путину , съездил в США ...позвонил Путину .Я такое же быдло , ни чего не решаю , но чуйка подсказывает всё это не с проста .Пройдёт ЧМ тогда у них руки развяжутся , им обоим не просто преемника , а систему надо сохранить .Возможно это один из планов .А эти списки конечно фикция , к примеру врачей не заставить , они если уйдут то дверью хлопнут ,да и где в посёлке их заменить

* 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10184
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бедовалый:
Одобрямс кричать смелос

А вот и не надо..
Где вы были, когда я деньги, как признак хоть какого то волеизъявления, к памятнику Тарана кидал?
Ведь если бы пришли тысяч 20 к нему и сделали бы сэлфи как я, еще подумали бы там, переименовывать или нет..
Где вы быди когда я был против переименования Самодуровки?
Ах да, вы начали вести националистические темы, помню помню..
И вот теперь, голосовать за , должен каждый, кто против национализма, как против и разыгрывающегося сепаратизма..
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* 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10184
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Хех..
Со злости товарищ идем на какую то низость?
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* 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10184
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, где вы были, когда мой дом на Аль Фараби 45 трясло два года, пока там строили Март?
Где вы были, когда рушили кинотеатр?
Много еще вопросов..
Паспортные данные, печати, полиция..
Да вы имя свое сказать боитесь реальное!
Вы много хуже тех же врачей и учителей, которые голосуют..
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* 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10184
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
Переселиние с южных регионов и переименование, для не повторения крымского сценария, когд

Агу агу....
Раз речь зашла о России, переселение с юга России в Москва, тоже что ли делается для неповторения какого то там сценария, когда они с США будут в ладах?
И?
Как Москве помогут южане?
Картошку там посадят?
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ГостьЯ
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди, посмотрите на себя со стороны, чего вам не хватает? Почему вы считаете, что педагоги не могут высказать свое мнение? Зачем вы ищите во всем подлог? Если человеку каждый день говорить что он дурак - он станет дураком, считаете себя быдлом - флаг вам в руки!
НГ, а вы не переигрываете с разжиганием межнациональной розни?

Гость111
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Как по мне: любые такие обращения и воззвания к населению должны проверяться полицией

Считаю, что каждый должен заниматься своим делом: врачи - лечить, учителя - учить, а полиция - ловить преступников. Вы же завтра первым и скажите, что полиция не своим делом занимается, лезет в политику, а на улицу выйти невозможно...

Гость
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 13:33
Комментарий проходит проверку.

Гость
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 13:35
Комментарий проходит проверку.
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