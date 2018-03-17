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≡ Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!

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[Исправлено: Volkov, 18.03.2018 - 08:34]

§ Victor Yang
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10448
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.03.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Интересно, а сами затобольцы придут на "собрание" сиё??

Думаю будет аншлаг как и при переименовании Тарана.
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Гость
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 11:24
Комментарий проходит проверку.

Гость
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 11:29
Комментарий проходит проверку.
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Страница 4 из 4«1234
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