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§ NG.kz
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!

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[Исправлено: Volkov, 18.03.2018 - 08:34]

Читатель 1
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а сами затобольцы придут на "собрание" сиё??

Мнение
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы учителя! Есть политика нашего Президента, а остальное простой лай как у Моськи, чтобы показать, что знать она сильна раз лает в НГ!)

тима
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 02:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора. Я за.!

§ Медный
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1935
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.03.18 - 05:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто эти люди?
Существуют ли они в принципе?
Количественно коллективы школ выглядят иначе. 13-20 человек это не коллективы школ... максимум часть коллектива одной школы
паспортные данные? печати?


тоже могу завтра такое напечатать
сдаётся мне, что это фейк, или если это делали учителя, то не шибко умные.

Как по мне: любые такие обращения и воззвания к населению должны проверяться полицией

[Исправлено: Медный, 18.03.2018 - 05:25]
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...
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 08:51
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Кто эти люди?
Существуют ли они в принципе?
Количественно коллективы школ выглядят иначе. 13-20 человек это не коллективы школ... максимум часть коллектива одной школы
паспортные данные? печати?

И об этом вопрошает аноним, боящийся даже имя свое назвать и фамилию, не то что паспортные данные?
Где твоя подпись против, комМедиант?
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§ seroff
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 18.03.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мы же все взрослые люди и должны понимать ,что учителя,госслужащие и студенты это статисты, им скажут они и за Трампа проголосуют
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§ 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
что учителя,госслужащие и студенты это статисты, и

Ты вот сейчас обидел наших всех учителей, врачей, работников КСК и прочих миллионов 6 граждан, обозвав их никем..
Сам то можешь доказать что ты лично не статист и подписаться личным именем?
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§ 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот я, Тулепов Мереке Заканович, коренной костанаец, прописка на Аль Фараби, фото и документ приложу, за это переименование и подпишусь если нужно..
Кто, кто из голосующих против может подписаться?
Неужели никто?
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§ 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и подпись и печать, если надо..
Раз уш начали об этом..
Кто следующий?
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§ Vradon
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 18.03.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учителя высказали свою позицию. потому, что они и есть та сама прогрессивная часть общественности. которая может разъяснить и ответить на вопрос зачем?
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§ Vradon
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 18.03.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце есть же подписи, в чем сомнения?
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123
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цель ребят у переименователей совсем другие, так что не надо тут на себя рубаху тянуть что мол одумались.. нифига это не для вас,1)нас просто все национальности используют как орудие для достижения СВОЕЙ цели. 2) Переселиние с южных регионов и переименование, для не повторения крымского сценария, когда с РФ начнем расставаться, по просьбе США которое заморозила кучу наших с вами денег! А США просто нужно дестабилизация на грнице с РФ!! А достигается это все с помощью стада(глупого народа), одним кинут утку что мол смотрите вас притесняют, и вторым.. а глупцы и начинают грызца. Люди незабывайте! Вы в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЛЮДИ, а потом уже национальности, реллигии и прочее! Имейте состродание и творите добро, это же и получите в ответ!

§ Victor Yang
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10448
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.03.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
мы же все взрослые люди и должны понимать ,что учителя,госслужащие и студенты это статисты, им скажут они и за Трампа проголосуют

Ну есть же особо "патриотично настроенные" граждане. И если эти люди, которые подписали - это выборка ИЗ ВСЕХ педагогов Затобольска, то это незначительное их количество.
У меня, кстати, есть один аргумент за переименование, но этот аргумент не подойдёт городу-спутнику. И в любом случае, новое название не должно быть Тоболом.
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1952/Доктор СИЗО
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Как по мне: любые такие обращения и воззвания к населению должны проверяться полици

абсолютно правильно рассуждаешь чел. Но я бы рекомендовал редколлегии, запрашивать с комментаторов, подобные тебе. Официально заверенные нотариусом ежемесячные психиатрические справки. Не может нормальный отец семейства тратить личное время и отрывать его от семьи, на прочитывание статей про переименование какого заштатного поселка в чужом государстве!!! :-o :oops: :-P :-x
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