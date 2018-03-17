123 Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки! #42







Отправлено: - 10:45 Цель ребят у переименователей совсем другие, так что не надо тут на себя рубаху тянуть что мол одумались.. нифига это не для вас,1)нас просто все национальности используют как орудие для достижения СВОЕЙ цели. 2) Переселиние с южных регионов и переименование, для не повторения крымского сценария, когда с РФ начнем расставаться, по просьбе США которое заморозила кучу наших с вами денег! А США просто нужно дестабилизация на грнице с РФ!! А достигается это все с помощью стада(глупого народа), одним кинут утку что мол смотрите вас притесняют, и вторым.. а глупцы и начинают грызца. Люди незабывайте! Вы в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЛЮДИ, а потом уже национальности, реллигии и прочее! Имейте состродание и творите добро, это же и получите в ответ!