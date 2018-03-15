Цитата: Привет из Кустаная:

Сия реплика про несостоятельность нынешнего высшего образования требованиям и запросам рынка?

В чем несостоятельность нынешнего высшего образования?

Оно удовлетворяет ваши, обувающихся, и только ваши потребности.

Вы на кого хотите на того и учитесь.

А то что вы хотите учиться на не востребованные рынком специальности - это ваша, обувающихся, проблема.

Вы хотели стать юристом экономистом?

Вас обучили по этим специальностям...

Шта? Нет работы юристом экономистом? А куда вы раньше смотрели когда специальность себе выбирали?