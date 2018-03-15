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§ NG.kz
Едут новоселы по земле целинной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На уходящей неделе большая команда наших акимов сельских округов вернулась из Алматинской области. Ездили на ярмарку вакансий, которая была организована для их встреч с потенциальными переселенцами. В феврале такое же мероприятие прошло в Мангистауской области, в апреле ярмарки состоятся еще в трех южных регионах РК.
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Товарищ Ын
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 17.03.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ все больше превращается в агитку акимата

шанхай уральская
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 18.03.18 - 03:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заметку очередному незнайке: южане никогда кочевниками и не были. Они города строили когда городов еще на Руси ни одного города не было.
Южане - оседлые (внезапно!) земледельцы (не менее внезапно!) и ремесленники (еще более внезапно!).

Какой город построили южане? Кызыл Орду или Ацтану строят строители.

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 18.03.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Привет из Кустаная:
Сия реплика про несостоятельность нынешнего высшего образования требованиям и запросам рынка?

В чем несостоятельность нынешнего высшего образования?
Оно удовлетворяет ваши, обувающихся, и только ваши потребности.
Вы на кого хотите на того и учитесь.
А то что вы хотите учиться на не востребованные рынком специальности - это ваша, обувающихся, проблема.
Вы хотели стать юристом экономистом?
Вас обучили по этим специальностям...
Шта? Нет работы юристом экономистом? А куда вы раньше смотрели когда специальность себе выбирали?

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 18.03.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Привет из Кустаная:
Сие не рабство? Нет? И не холопство?

Нет.
Не рабство.
И не холопство.
Никто тебя не принуждает работать у конкретного работодателя.
Не хочешь - не иди.
Ищи будущее место работы по другому. Не вопрос.

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 18.03.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Разница в форме. В союзе был прикреплён квартирой, сейчас - деньгами.

В случае прикрепления квартирой ты не мог позволить себе сменить работу ради большей зарплаты или лучших условий труда.
А сейчас тебе ничто не мешает это сделать.
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