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§ NG.kz
УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудник УБОП ДВД Костанайской области сенгодня ночью был задержан нарядом дорожной полиции пьяным зарулем. На требования полицейских пройти медицинское обследование отвечал отказом.
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§ Справедливый костанаец
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем
Справедливый костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 27.03.17
Отправлено: 17.03.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще а это законно врачам или кому либо фотографировать протоколы и удостоверения? Уверен накажут и уволят а то что работа у них не сахар это да.
Профайл

дпп
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фантом:
Подстава конкретная.

Что был пьян и поймали за рулем? Не лепи курпатова, или салатова,а богатого. Цитата:
Фантом:
Имеют ли право на это журналисты...

Фото, скорее всего, делали жолполовцы, опасаясь угроз и заминания дела. Ведь если они задержали "крайне" трезвого, то на них заведут дело о неполном служебном, превышении полномочий, мало ли какие ресурсы у структур.

Мирам
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стопудово слили УСБэшники. Они уже запарились, не дают им работать, постоянно кого-то не дают им привлечь и наказать.

дрон
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выпил человек...сел пьяный за руль...сам ответит за свое...кому это нужно? ни кому не нужно! кому это надо? ни кому не надо!

Гость
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость ни о чем

шанхай уральская
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 18.03.18 - 03:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывают и гады среди них, но большинство это наши простые ребята, которым просто по человеческий и отдохнуть не когда. результате все на ногах, на ходу и работа и отдых. Кто то выдерживает, кто то нет. Я не преувеличиваю, это на самом деле. Зачем туда пошли скажете, тогда ответьте зачем армия и врачи государству? Давайте научимся не поливать грязью всех подряд, а в каждом случае следует просто объективно разобраться и сделать законные выводы.

Я тоже хочу разобраться,почему сотрудники органов в большинстве случаев попадают на взятках или в другие неприятные для них ситуации.И никто грязью не поливает.Надо спросить у этого гражданина кто посадил его за руль или он сам добровольно сел.Работа и отдых на ногах это не оправдание чтоб садиться за руль пьяным.Вот мы и видим какой балаган в органах,а если кого сбил принёс в семью горе,ну а себе не думает хотя подумал о его ркружающих,или кем себя возамнил.

123
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 18.03.18 - 06:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно все сделал что выложил, а защитникам мол рабоиа сложная у него, вам что мало что пьяные оборотни в погонах людей сбивают?? А ездят они пьяные от безнаказанности.. этого "сотрудника" чего жалеть, судо по описанию у него наглости не занимать, еще и самоуверенный что ни чего не будет, т.к он представитель власти и ему можно.. По мне так за попытки избежать наказание, с особой дерзостью, нужно наказать в два раза сильней! У меня друг даже раскажет что у выпившего права забрали, скажу ему что поделом! Вообще обнаглели, еще пьяного за рулем оправдывают, прав лешить на 15 лет

Желтый
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 18.03.18 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дамира:
рано и изнашиваются и умирают, ты не встретишь ни одного опера пенсионера в двд их просто нет.

Вот и пускаются во все тяжкие при исполнении :lol: Найден ответ на тысячи вопросов о неправомерности поведения сотрудников ДВД!!! Они должны попробовать всё до пенсии

Тимур
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 18.03.18 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы там оправдывать начали?! , есть закон - есть правила и если каждый будет их перешагивать тогда зачем вообще государство дальше строить , раз там так тяжело работается и умирают рано , извините напрашиваешься вопрос : а нах... ты туда пошёл работать ?!, только не надо тут в ответ " лечить ": а кто туда пойдёт ? Профессионалы пойдут !!! Люди с призванием а не блатота от Саке, Маке. С такими защитничками какие были ваши мы далеко не уедим господа , завтра в очередной раз убийцу или маньяка оправдаем - списав на тяжелую и нервную работу. Наказывать по всей строгости Казахстанского закона. Пусть каждый полицейский , гражданский , гос. Служащий знает - закон нарушать нельзя а раз нарушил получи наказание.

)))
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 18.03.18 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
На самом деле работа на износ

на аркане их туда никто не приволок, кому тяжело пусть в грузчики идут на мельницу мешки кидать, берешь больше -кидаешь дальше, пока летит - отдыхаешь.
И для здоровья полезно, и сон будет как у младенца :lol:

Зарина
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 18.03.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, если бы он был действительно таким крутым-развел бы на месте и никто не узнал бы об этом. У автора видимо своих дел мало. Для этого у нас есть полиция, пусть разбираются, это их работа.И не важно при пагонах он или нет. Если бы так поступил врач/слесарь/продавец, это бы снимало с него вину? И вопрос: кто сделал данное фото? Законно ли выставлять фото водительского уд и протокола?Сейчас мы можем размусоливать эту тему безгранично, но смысл? Нужно ждать официальной информации от ДВД.что они скажут на это.

гость
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 18.03.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разумеется, если он виновен должен понести наказание, но презумпцию не виновности никто не отменял. Будет решение суда, тогда суд и поставит точку. Если в суде оправдают, тогда что вы будете строчить? Обратите внимание, сотрудники ОВД оформили сотрудника ОВД. Это говорит о том что перед законом все равны и данный случай тому подтверждение и главное этот принцип работает у нас нп практике. Почему об этом не пишите? Или ваша задача искать и поливать грязью всех и по любому случаю? Справедливости ради, надо и положительные моменты показывать, а вы не дождавшись решения суда анансируете тему каждый на свой лад. Вот где бардак! А это все впитывает общественность и формируется в итоге отрицательный имидж ОВД и подрывается, в целом, авторитет гос. власти. Я нми коим образом не защищаю нарушителей, кем бы они не были, но торопить события и делать преждевременные выводы в место суда ни кмоу не позволено. А нарушитель, если он был, должен обязательно понести наказение.
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