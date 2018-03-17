шанхай уральская Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем #20







Отправлено: - 03:00 Бывают и гады среди них, но большинство это наши простые ребята, которым просто по человеческий и отдохнуть не когда. результате все на ногах, на ходу и работа и отдых. Кто то выдерживает, кто то нет. Я не преувеличиваю, это на самом деле. Зачем туда пошли скажете, тогда ответьте зачем армия и врачи государству? Давайте научимся не поливать грязью всех подряд, а в каждом случае следует просто объективно разобраться и сделать законные выводы.



Я тоже хочу разобраться,почему сотрудники органов в большинстве случаев попадают на взятках или в другие неприятные для них ситуации.И никто грязью не поливает.Надо спросить у этого гражданина кто посадил его за руль или он сам добровольно сел.Работа и отдых на ногах это не оправдание чтоб садиться за руль пьяным.Вот мы и видим какой балаган в органах,а если кого сбил принёс в семью горе,ну а себе не думает хотя подумал о его ркружающих,или кем себя возамнил.