/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31851
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Интернете появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента. Интересно сравнить их с автопарком даже не Парламента, а небольшого областного акимата.
Читать новость

Сабыр
Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!




Отправлено: 18.03.18 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас менталитет другой. Мы и экспы,саммиты и прочие сирийский переговоры проводим,которые нам с одним голым местом совсем не нужны и в которых мы абсолютно как бесплатное ничего не решающее приложение.. Думаю,всему миру не понять эти наши действия и затраты...

§ Горожанин_kst
Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.03.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Мы и экспы,саммиты и прочие сирийский переговоры проводим

МЫ? Подумай, и дай правильный ответ КТО. И тогда на поставленный в заметке вопрос
Цитата:
Так стоит ли менять один внедорожник на шесть автомобилей поменьше?

последует второй, логичный, вопрос, а внедорожники ли стоит менять?!
Профайл

§ 112
Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10174
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 09:22
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!




Отправлено: 18.03.18 - 09:33
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 104
Пользователей: 1
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх