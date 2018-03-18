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§ NG.kz
"Тобол" проиграл "Шахтеру" в домашнем матче
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31851
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Футболисты костанайского "Тобола" уступили карагандинскому "Шахтеру" в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги. Матч завершился со счетом 0:1.
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§ CrazyBeaver
Re: "Тобол" проиграл "Шахтеру" в домашнем...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 18.03.18 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понесся слив 2,3млрд тенге в канализацию. Нет бы, на другие виды спорта распределить...
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