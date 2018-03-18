Сабыр Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане! #1







Отправлено: - 08:32 У нас менталитет другой. Мы и экспы,саммиты и прочие сирийский переговоры проводим,которые нам с одним голым местом совсем не нужны и в которых мы абсолютно как бесплатное ничего не решающее приложение.. Думаю,всему миру не понять эти наши действия и затраты...