шанхай уральская Re: Едут новоселы по земле целинной #211







Отправлено: - 03:32 На заметку очередному незнайке: южане никогда кочевниками и не были. Они города строили когда городов еще на Руси ни одного города не было.

Южане - оседлые (внезапно!) земледельцы (не менее внезапно!) и ремесленники (еще более внезапно!).



Какой город построили южане? Кызыл Орду или Ацтану строят строители.