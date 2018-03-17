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≡ Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31851
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!

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[Исправлено: Volkov, 18.03.2018 - 08:34]

Читатель 1
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а сами затобольцы придут на "собрание" сиё??

Мнение
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы учителя! Есть политика нашего Президента, а остальное простой лай как у Моськи, чтобы показать, что знать она сильна раз лает в НГ!)

тима
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 02:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора. Я за.!

§ Медный
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1935
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.03.18 - 05:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто эти люди?
Существуют ли они в принципе?
Количественно коллективы школ выглядят иначе. 13-20 человек это не коллективы школ... максимум часть коллектива одной школы
паспортные данные? печати?


тоже могу завтра такое напечатать
сдаётся мне, что это фейк, или если это делали учителя, то не шибко умные.

Как по мне: любые такие обращения и воззвания к населению должны проверяться полицией

[Исправлено: Медный, 18.03.2018 - 05:25]
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Гость
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 08:51
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§ 112
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10174
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 09:26
Комментарий проходит проверку.
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