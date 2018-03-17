Медный Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки! #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1935

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 05:22 Кто эти люди?

Существуют ли они в принципе?

Количественно коллективы школ выглядят иначе. 13-20 человек это не коллективы школ... максимум часть коллектива одной школы

паспортные данные? печати?





тоже могу завтра такое напечатать

сдаётся мне, что это фейк, или если это делали учителя, то не шибко умные.



Как по мне: любые такие обращения и воззвания к населению должны проверяться полицией



[Исправлено: Медный, 18.03.2018 - 05:25]