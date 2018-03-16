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§ NG.kz
Видно, здорово летела митсубиши...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31848
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.03.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что (около 16 часов) на перекрестке Тарана-Бородина. МогуВАЗ-2111 выворачивал из-за "Осьминога,
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§ 112
Re: Видно, здорово летела митсубиши...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10170
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо въехал..
Хорошо что столб стоял и такой к тому же крепкий..
Профайл

неравнодушная
Re: Видно, здорово летела митсубиши...




Отправлено: 16.03.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет"тарана" Тәуелсіздік!!!!

ваще/alex60
Re: Видно, здорово летела митсубиши...




Отправлено: 16.03.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет . Тәуелсіздік!!!!

Рутений
Re: Видно, здорово летела митсубиши...




Отправлено: 16.03.18 - 22:12
Комментарий удален модератором.

Сеньор
Re: Видно, здорово летела митсубиши...




Отправлено: 17.03.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший столб )))
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