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≡ Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31848
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!
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362
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Булат:
Выйди на улицу поговори с людьми,тебе любой пенсионер который всю жизнь прожил в затоболовке скажет, что он против переименований.Или мнение пожилых людей ничего не значит для тебя?

Попробуй завтра выйди на улицу, возьми а4 и попробуй хоть 2-3 подписи собери против переименования, я тебе гарантирую, не соберешь ни одной подписи даже от близких знакомых, будет предсказуемы ответ от Русскоязычных, "да мне все равно как оно будет называться" "все равно без нас решат" "я против но подписывать ничего не буду" "мне все равно как будет называться, я уезжаю из этого проклятого места" если будешь ходить по квартирам 90% не откроют дверь, проверено не раз приходилось ходить с такими петициями, больше не хожу, а ты попробуй, успехов тебе.

362
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или еще, дороги не чистят, дома холодно, зарплата маленькая, ничего подписывать не буду.

§ Алиса
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4015
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.03.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Модераторы, откорректируйте, пожалуйста, заголовок! НУ почему вы не смотрите ЧТО выкладываете? Ведь даже зарегиненные форумчане, когда в этом разделе новость отправляют не могут уже корректировать как сообщения. НУ вы хотя бы когда модерируете читайте и исправляйте. Или вы только видите то ЧТО вас не устраивает?
По прочтению можете удалить это сообщение - это только в ваш адрес.
С ув.Алиса
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§ elektron
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.03.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Какой вам еще народ нужен, народ ЗА,

Ты народ что ли? Так нечего за всех говорить! Вопрос 1-ый Зачем и для чего?
Вопрос второй, что других проблем нет?
Конечно, что ещё для счастья нужно, всё переименовать вопреки здравому смыслу.
И вот то от счастья с новыми наименованиями заживём!?
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§ elektron
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.03.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заняться что больше вообще нечем? :-x
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Товарищ Ын
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После переименования у педагогов и врачей снимут с/х надбавку к зарплате. :lol:

§ elektron
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.03.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще эти ономасты достали со своими переименованиями. Сколько там 12-ть подписей, это меньше 0,001 процента населения. Таких провокаторов вообще то к уголовной ответственности привлекать нужно. За что там того бывшего банкира и его партию радикальной признали. Так вот вроде налицо признаки национализма. И ничего не происходит, как понимать?
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§ 112
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10170
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.03.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Попробуй завтра выйди на улицу, возьми а4 и попробуй хоть 2-3 подписи собери против переименования, я тебе гарантирую, не соберешь ни од

А оно им надо?
Там же нужно что то делать в реале..
Гораздо спокойнее анонимно разыгрывать тут нац вопрос или очередную комедию..
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362
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 23:17
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а юджин с завистью будет наблюдать как они ручонки то . тянуть будут, вот горе то!

Веселый Василий
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расслабтесь ребята, всем уже давно пофиг на эти переименования. Пусть ономастируют как хотят, пользы то от этого ноль, более того сплошной вред. Во первых пустая трата бюджетных денег, во вторых напряг по национальному вопросу, в третьих плевок в собственную историю. Если хочет государство что бы бОльшая часть населения страны в штыки воспринимала инициативы властей не нужно ему мешать, долго на дурачках которым лишь бы "по казахски" не протянешь.

неравнодушная
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 23:42
Комментарий удален модератором.

Гость
Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 00:25
Комментарий проходит проверку.

Гость
Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 00:42
Комментарий проходит проверку.
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