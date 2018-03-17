Цитата: Булат:

Выйди на улицу поговори с людьми,тебе любой пенсионер который всю жизнь прожил в затоболовке скажет, что он против переименований.Или мнение пожилых людей ничего не значит для тебя?



Попробуй завтра выйди на улицу, возьми а4 и попробуй хоть 2-3 подписи собери против переименования, я тебе гарантирую, не соберешь ни одной подписи даже от близких знакомых, будет предсказуемы ответ от Русскоязычных, "да мне все равно как оно будет называться" "все равно без нас решат" "я против но подписывать ничего не буду" "мне все равно как будет называться, я уезжаю из этого проклятого места" если будешь ходить по квартирам 90% не откроют дверь, проверено не раз приходилось ходить с такими петициями, больше не хожу, а ты попробуй, успехов тебе.