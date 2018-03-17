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§ NG.kz
Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31848
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!
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362
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой вам еще народ нужен, народ ЗА, не просто за переименование в Тобыл, а сами проявляют инициативу и просят, а то референдум провести, народ выслушать, там результат то же будет гарантирую 99% за, так что не надо народ баламутить, все у нас нормально с переименованиями, это желание народа, назрело.

§ Козлов я
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.03.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда обращение идет от самой зависимой от акимата массы населения- от учителей. Хотя есть сомнения,что писали учителя- слишком много для них ошибок: "Уважаемые жители п(оселка) Затобольска!" - это ж как надо просклонять название? А это:"За годы Независимости наш Казахстан..." Это ж что за великая такая Независимость,что ее надо с большой буквы писать? И вообще, город-это, конечно,хорошо, ну а название обязательно надо менять? Или от этого он станет краше?
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362
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Как всегда обращение идет от самой зависимой от акимата массы населения- от учителей. Хотя есть сомнения,что писали учителя- слишком много для них ошибок: "Уважаемые жители п(оселка) Затобольска!" - это ж как надо просклонять название? А это:"За годы Независимости наш Казахстан..." Это ж что за великая такая Независимость,что ее надо с большой буквы писать? И вообще, город-это, конечно,хорошо, ну а название обязательно надо менять? Или от этого он станет краше?

Тебе что от бомжей еще надо обращение? От уехавших на пмж? Учителя, гос служащие самая активная часть населения или их мнение ничего не значит для тебя? Не надо искать ошибки, что самый умны? текст обращения понячтен?

Аманжол
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Какой вам еще народ нужен, народ ЗА

За тут только ты один и кучка подневольных учителей,а основная масса жителей Затобольска так же как и я, против никому не нужный переименований.

§ yudjin
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5164
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.03.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не обращение - это первое отделение представления ономастического цирка... вторая - завтра в Золотом колосе.... там будет цирк с аншлагом, ведь на этой неделе артисты и массовка в рабочее время (15.00) уже прорепетировали представление - добровольно-принудительно заставив согнать подневольных бюджетников в количестве 10 человек от каждого учреждения и предприятия в зал... видимо они же и завтра будут изображать ономастический оргазм. А идёт всё, отнюдь не от народа, а из известного места на букву А.
Представление будет такое же как и с ул.Калинина... когда подневольные под сверлящим взглядом начальства будут тянуть ручонки за всё, что не скажут... ведь у одних раболепие и чинопоклонение в крови, у других - боязнь потерять работу.

Беда и весь трагикомизм ситуации в том, что многие из этих людей - лицемерно плюются по кухням на весь этот бред, но вынуждены "улыбаться и махать" на цирковых представлениях, заманенные "пряником" мифических перспектив города Тобыла.

Сначала было думал тоже пойти... но когда узнал про акиматовские собрания, про писанину подневольных бюджетников, про репетиции сходов и принудительные сборы подписей... неее в таком цирке я не участвую... к тому же уже всё давно решено в другом месте.... и сход завтра будет только комичной формальностью... возможно и выпуском пара, вносящим очередной раскол среди людей... но настолько оргазмирующая власть этого не понимает... а когда поймёт будет поздно!

[Исправлено: yudjin, 17.03.2018 - 21:22]
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362
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аманжол:
362:
Какой вам еще народ нужен, народ ЗА

За тут только ты один и кучка подневольных учителей,а основная масса жителей Затобольска так же как и я, против никому не нужный переименований.

Сможешь собрать подписи основной массы жителей затоболовки? конечно нет, потому как для них все равно, как будет называться населены пункт, хоть мухосранск, так что за всех не говори, ты еще не вся затоболовка и решаешь только за себя, мне например нравиться название Тобыл, звучит солидно.

§ 112
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10169
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.03.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
А где подписи против, которые тут тщательно разыгрывают комМедию?
Где ваши голоса то, товарищи провокаторы?
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§ Козлов я
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.03.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
гос служащие самая активная часть населения

Ржунимагу :lol:
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§ Горожанин_kst
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1054
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 17.03.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые педагоги, что ж тут скажешь...
На ум после прочтения этого приходит только одно:
".баный стыд!"
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Булат
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Тебе что от бомжей еще надо обращение? От уехавших на пмж? Учителя, гос служащие самая активная часть населения или их мнение ничего не значит для тебя?

То есть по твоему ,в Затобольске проживают только учителя и госслужащий,а остальные все бомжи?
Выйди на улицу поговори с людьми,тебе любой пенсионер который всю жизнь прожил в затоболовке скажет, что он против переименований.Или мнение пожилых людей ничего не значит для тебя?

§ КГСПС
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.03.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Цитата:
362:
Тебе что от бомжей еще надо обращение

Это тоже народ. Неожиданно, да?
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пэтриот
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое ощущение что это сделано с одной целью - чтобы кое-кто ,, заработал,, язву. Видно же , опять ,,наступили на мозоль,, .

Аманжол
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Сможешь собрать подписи основной массы жителей затоболовки? конечно нет

Я не пойму,а чё ты сможеш собрать подписи ЗА?
Только не подневольный педагогов,а просто жителей?
Иди на улицу выйди,смотри только что бы тухлыми яйцами не закидали и в лицо не плюнули.
Цитата:
362:
мне например нравиться название Тобыл, звучит солидно.

Это не твой мнение ,а твоя работа писать здесь гнусные комментарии за переименований,ты уйдёшь а людям жить дальше,совесть не будет мучить?

§ Алиса
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4015
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.03.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Учителя, гос служащие самая активная часть населения

ахаха, под столом уже .....

прочитала - прослезилась...почти... от маразма бытия 8-)
Педагоги вообще самая патриотичная часть населения.
Интересно, что ощущают те, кто весь этот цирк устраивает, с подобными воззваниями, обращениями и т.д.? Про подписывающих - промолчу - часть из них делают это вынужденно - работа нужна.
Цитата:
Булат:
поговори с людьми,тебе любой пенсионер который всю жизнь прожил в затоболовке

Булат, именно коренных жителей Затобольска мало кто будет о чем-то спрашивать. Есть "учителя и госслужащие" - они лучше знают "что надо, а что нет" 8-) 8-)
Цитата:
Горожанин_kst:

подпИсуюсь под этими мыслями тоже
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