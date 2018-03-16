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≡ Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481 тысячу тенге: как этого избежать		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481 тысячу тенге: как этого избежать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31848
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.03.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 марта заканчивается срок сдачи налоговых деклараций студентами, обучающимися за границей, а также всеми лицами, которые имеют счета в банках и недвижимость за рубежом. Налоговики разъяснили, кто и как должен предоставлять отчет
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* 112
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10169
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаменитая яхта нашего студентика..



Ой мальчики, у меня начался сток., нет, костанайский синдром и мне ведь так стало жаль наших студентиков, имеющих яхты и недвижимость за рубежом..
Я сам за них готов выплачивать хоть завтра по 481 тысяче тенге, хоть каждый день..
Я люблю вас малшыки, я люблю вас дэвачки
Как жаль что в этот вечер денег со мной нет..
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* 112
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10169
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я когда студентиком был, не то что в Майами, у меня вообще не было жилья!
До 30ти лет ходил бомжевал, пытался заработать на вшивую землянку в наримановке..
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* 112
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10169
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас этих 16ти летних детишек, которые чудесным образом "сами" заработали и накупили себе немного недвижимости за рубежом, наши форумчане жалеют..
Нурлыкунство, иначе не назовешь..
Не секрет чьи это дети..
Но мы ведь привыкли холопить на их родителей и потому их называем бедными и нищими и впрягаемся за них..
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Родитель
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 17.03.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если студент получает стипендию в России, то он там за нее платит налоги так как выдается сразу ИИН. Не могу понять при чем тут Казахстан, который не дает ни копейки, но при этом хочет с этого что то поиметь.

* 112
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10169
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.03.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Родитель:
могу понять при чем тут Казахстан, который не дает ни копейки, но при этом хочет с этого что то поиметь.

Хех..
Если студент купил на казахстанские деньги и квартиру в Майами?
Думаю что интересовать это должно в первую очередь!
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§ сайлау курманов
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2645
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.03.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да отстали бы уж от этих бедных студентов , без этого у них головняка хватает , а тут еще
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Лука
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 17.03.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ты друг мой жесткий троль)) даже из знакомых мажоров, детей чинуш нет тех, кто владел бы хотя бы машиной за 3-5к зарубежом. я уже не говорю про яхты и дорогие тачки, какой то там майами. Про тех кого ты описываешь это скорее родственники одного человека, чем наши студенты за рубежом. Родители всех этих студентов такие же обычные граждане нашей страны, которые живут день ото дня, выплачивая кредиты и давая свои последние кровные деньги, чтобы их дети получили хорошее образование. Мне лично не хочется жить в стране, где люди покупают дипломы, места. А эти ребята хоть и не большой, но лучик света в нашей гниющей коррупционной стране и то, которых теперь решили придушить и уменшить кол.во и того не большого кол-ва образованных людей. Хотя да с кем я спорю, для таких как ты наверное лучше просадить эти деньги на покупку нового внедорожника, на азартные игры, свадьбы и тд. Не забывай, что инвестиция в образование это самое лучше, что можно сделать. Из всех зарубежных студентов *40.50к только 2000 обучаются по программе болашак. Ну, конечно таким людям как ты уж лучше эти деньги ушли бы на покупку нового lx570 кому то из верхушки или бутылки шампанского для солнцеликого. 8-)

Татьяна
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 17.03.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи, одни напасти к празднику. То Затоболовку терзают с переименованием, то какие-то декларации... У сына-студента на карточке деньги лежали на лечение, знали бы, так сняли бы их от греха подальше. Стипендию все равно не получает, из-за этих попаданий в больницу не хватило 0,25 балла на стипендию, стипендия слезы 10 тысяч тенге на нпши. Везде так мучают людей, как жить ?!

* 112
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10169
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.03.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лука:
даже из знакомых мажоров, детей чинуш нет тех, кто владел бы хотя бы машиной за 3-5к зарубежом. я уже не говорю

Ты тему читал?
Речь именно о них, а не о нищете казанской и не нужно тут примазываться..
Вот когда тема о бедных студентах, у кого нет ни гроша в кармане будет, милости просим подискутировать..
А получается ты сейчас детишек олигархов и чиновников защищаешь..
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