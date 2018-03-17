дпп Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем #16







Отправлено: - 19:34 Цитата: Фантом:

Подстава конкретная.

Что был пьян и поймали за рулем? Не лепи курпатова, или салатова,а богатого. Цитата: Фантом:

Имеют ли право на это журналисты...

Фото, скорее всего, делали жолполовцы, опасаясь угроз и заминания дела. Ведь если они задержали "крайне" трезвого, то на них заведут дело о неполном служебном, превышении полномочий, мало ли какие ресурсы у структур.