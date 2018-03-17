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≡ УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31848
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудник УБОП ДВД Костанайской области сенгодня ночью был задержан нарядом дорожной полиции пьяным зарулем. На требования полицейских пройти медицинское обследование отвечал отказом.
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§ Справедливый костанаец
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем
Справедливый костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 27.03.17
Отправлено: 17.03.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще а это законно врачам или кому либо фотографировать протоколы и удостоверения? Уверен накажут и уволят а то что работа у них не сахар это да.
Профайл

дпп
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фантом:
Подстава конкретная.

Что был пьян и поймали за рулем? Не лепи курпатова, или салатова,а богатого. Цитата:
Фантом:
Имеют ли право на это журналисты...

Фото, скорее всего, делали жолполовцы, опасаясь угроз и заминания дела. Ведь если они задержали "крайне" трезвого, то на них заведут дело о неполном служебном, превышении полномочий, мало ли какие ресурсы у структур.

Мирам
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стопудово слили УСБэшники. Они уже запарились, не дают им работать, постоянно кого-то не дают им привлечь и наказать.

дрон
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выпил человек...сел пьяный за руль...сам ответит за свое...кому это нужно? ни кому не нужно! кому это надо? ни кому не надо!

Гость
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость ни о чем
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