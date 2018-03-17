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§ NG.kz
Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!
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362
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой вам еще народ нужен, народ ЗА, не просто за переименование в Тобыл, а сами проявляют инициативу и просят, а то референдум провести, народ выслушать, там результат то же будет гарантирую 99% за, так что не надо народ баламутить, все у нас нормально с переименованиями, это желание народа, назрело.

§ Козлов я
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.03.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда обращение идет от самой зависимой от акимата массы населения- от учителей. Хотя есть сомнения,что писали учителя- слишком много для них ошибок: "Уважаемые жители п(оселка) Затобольска!" - это ж как надо просклонять название? А это:"За годы Независимости наш Казахстан..." Это ж что за великая такая Независимость,что ее надо с большой буквы писать? И вообще, город-это, конечно,хорошо, ну а название обязательно надо менять? Или от этого он станет краше?
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362
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Как всегда обращение идет от самой зависимой от акимата массы населения- от учителей. Хотя есть сомнения,что писали учителя- слишком много для них ошибок: "Уважаемые жители п(оселка) Затобольска!" - это ж как надо просклонять название? А это:"За годы Независимости наш Казахстан..." Это ж что за великая такая Независимость,что ее надо с большой буквы писать? И вообще, город-это, конечно,хорошо, ну а название обязательно надо менять? Или от этого он станет краше?

Тебе что от бомжей еще надо обращение? От уехавших на пмж? Учителя, гос служащие самая активная часть населения или их мнение ничего не значит для тебя? Не надо искать ошибки, что самый умны? текст обращения понячтен?

Аманжол
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 17.03.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Какой вам еще народ нужен, народ ЗА

За тут только ты один и кучка подневольных учителей,а основная масса жителей Затобольска так же как и я, против никому не нужный переименований.
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