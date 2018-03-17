Цитата: Козлов я:

Как всегда обращение идет от самой зависимой от акимата массы населения- от учителей. Хотя есть сомнения,что писали учителя- слишком много для них ошибок: "Уважаемые жители п(оселка) Затобольска!" - это ж как надо просклонять название? А это:"За годы Независимости наш Казахстан..." Это ж что за великая такая Независимость,что ее надо с большой буквы писать? И вообще, город-это, конечно,хорошо, ну а название обязательно надо менять? Или от этого он станет краше?

Тебе что от бомжей еще надо обращение? От уехавших на пмж? Учителя, гос служащие самая активная часть населения или их мнение ничего не значит для тебя? Не надо искать ошибки, что самый умны? текст обращения понячтен?