Лука Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481... #21







Отправлено: - 17:26 Ну ты друг мой жесткий троль)) даже из знакомых мажоров, детей чинуш нет тех, кто владел бы хотя бы машиной за 3-5к зарубежом. я уже не говорю про яхты и дорогие тачки, какой то там майами. Про тех кого ты описываешь это скорее родственники одного человека, чем наши студенты за рубежом. Родители всех этих студентов такие же обычные граждане нашей страны, которые живут день ото дня, выплачивая кредиты и давая свои последние кровные деньги, чтобы их дети получили хорошее образование. Мне лично не хочется жить в стране, где люди покупают дипломы, места. А эти ребята хоть и не большой, но лучик света в нашей гниющей коррупционной стране и то, которых теперь решили придушить и уменшить кол.во и того не большого кол-ва образованных людей. Хотя да с кем я спорю, для таких как ты наверное лучше просадить эти деньги на покупку нового внедорожника, на азартные игры, свадьбы и тд. Не забывай, что инвестиция в образование это самое лучше, что можно сделать. Из всех зарубежных студентов *40.50к только 2000 обучаются по программе болашак. Ну, конечно таким людям как ты уж лучше эти деньги ушли бы на покупку нового lx570 кому то из верхушки или бутылки шампанского для солнцеликого.