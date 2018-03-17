Цитата: 362:

т молодцы ничего не скажешь, поддерживают свою диаспору, была масленица хоть бы один коллектив из соседней страны поддержал свою диаспору, как сироты провели масленицу.

Вы совсем что ли неумный?

Текст читайте тогда уж по слогам,про коллектив с астаны.