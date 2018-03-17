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§ NG.kz
Областной Дом Дружбы приглашает на концерт ансамбля "Вайнах"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Областной Дом Дружбы приглашает всех на единственный сольный концерт ансамбля "Вайнах" (г.Астана), в рамках Дня чечено-ингушской культуры и посвященный Наурыз-мейрамы.
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362
Re: Областной Дом Дружбы приглашает на концерт ансамбля...




Отправлено: 17.03.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот молодцы ничего не скажешь, поддерживают свою диаспору, была масленица хоть бы один коллектив из соседней страны поддержал свою диаспору, как сироты провели масленицу.

шолом вам
Re: Областной Дом Дружбы приглашает на концерт ансамбля...




Отправлено: 17.03.18 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
т молодцы ничего не скажешь, поддерживают свою диаспору, была масленица хоть бы один коллектив из соседней страны поддержал свою диаспору, как сироты провели масленицу.

Вы совсем что ли неумный?
Текст читайте тогда уж по слогам,про коллектив с астаны.
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