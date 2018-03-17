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§ NG.kz
УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31845
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудник УБОП ДВД Костанайской области сенгодня ночью был задержан нарядом дорожной полиции пьяным зарулем. На требования полицейских пройти медицинское обследование отвечал отказом.
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Нурлан
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот почему-то совсем неудивлен. Они же там все борзые. Не скажу что большинство, но многие полицейские не защитники, а преступники в погонах.
Пусть этого судят показательно!

ГочтьГость
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем ты со своим тёской так)

100
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего ему не будет, просто пьяный попался. Порешает красиво с кем надо. Они все знают, с кем решать и когда.
Если это конечно, не просто тупо "слив" своих, то есть выполнение "плана".

суров
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он внедрялся. Внедрялся "по 50" мелкими шагами в ОПГ, толкающую "левую" водку.

100
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с этими номерами 010 уже гоняют все, кому не лень. Газельки ржавые, пирожковозы, жигули гнилые - это то, что сам видел. Покупают те, кто всю жизнь мечтал стать "блатным", или хотя бы приблатненным.

Марат
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДВД ответ: у него же День/р. было мы ему объяснили что так нельзя, замечание сделали, профбеседу провели на линейке наругали. Мне кажется ему ничего не будет все разведут или уже развели он наверное же крутой

гость
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дожили , "жол пол " защиты в " НГ " ищет , в действии поговорка " мент , гаишнику не кент " . :-x Считаете себя правым , действуйте по Закону и должностным инструкциям , тут на форуме , кроме злорадных комментов - ничего не дождётесь . 8-)

Светлана
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала надо разобраться в ситуации,а потом писать здесь свои комменты.если это правда, то он понесет наказание, не зависимо от звания и должности.

Народный контроль
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не волнуйтесь никто в данное время такое не разведёт. Что бы уладить такое дело нужны ОГРОМНЫЕ деньги. Глупость старшего оперуполномоченного УБОП ДВД было сопротивление и отказ от освидетельствования.
Задержан был вне рабочего времени на личном авто.Написали протокол,подписал,а на следующий день развёл.

Гера
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Задержан был вне рабочего времени на личном авто.

У них такого понятия нерабочий день, у меня племянник работает, так он выходных и отпуска 7 лет не видел, просто живет работой, день и ночь на работе, ну нет у них такого понятия отдых из за этого рано и изнашиваются и умирают, ты не встретишь ни одного опера пенсионера в двд их просто нет.

Дамира
Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В такой ситуации может оказаться каждый, ездят и покруче с номерами,и проки,и налоговики. И вобще попахивает подставным материалом.

Гость
УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем




Отправлено: 17.03.18 - 19:13
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