Гера Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем #10







Отправлено: - 17:56 Цитата: Народный контроль:

Задержан был вне рабочего времени на личном авто.

У них такого понятия нерабочий день, у меня племянник работает, так он выходных и отпуска 7 лет не видел, просто живет работой, день и ночь на работе, ну нет у них такого понятия отдых из за этого рано и изнашиваются и умирают, ты не встретишь ни одного опера пенсионера в двд их просто нет.