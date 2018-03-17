100 Re: УБОПовец из ДВД попался пьяным за рулем #3







Отправлено: - 16:10 Ничего ему не будет, просто пьяный попался. Порешает красиво с кем надо. Они все знают, с кем решать и когда.

Если это конечно, не просто тупо "слив" своих, то есть выполнение "плана".