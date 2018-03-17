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§ NG.kz
В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31845
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Розничная цена на водку и крепкие ликёроводочные изделия в Казахстане в 2018 году не должна быть ниже 1900 тенге за литр. Об этом говорится в постановлении премьер-министра Казахстана.
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serg
Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий...




Отправлено: 17.03.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дядя "Сэм" рулит !!!! :-)

§ сайлау курманов
Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2645
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.03.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одна из тупейших позиции наших бастыков [code]снизят его разрушительные последствия для здоровья , кто пил так и будет продолжать , ну какая свадьба или юбилей без онного ?
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nik58
Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий...




Отправлено: 17.03.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завидное упорство тупых обоснований,ничего их не заботит,кроме прибыли

§ Victor Yang
Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10446
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.03.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
ну какая свадьба или юбилей без онного ?

Так и будут пить только по значимым событиям, а не каждую пятницу.
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Гость
Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий...




Отправлено: 17.03.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пили так и будут продолжать, не меньше, только перейдут на денатурат и политуру.

§ юля елиссева
Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 17.03.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас в продаже полно перегонных аппаратов. некоторые даже с ректификационной колонной. хай повышают акцизы! Будем гнать свой продукт!
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§ Медный
Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1933
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.03.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Министерстве национальной экономики надеются, что повышение ставок акциз на 2017-2019 годы позволят сократить потребление алкогольной продукции и снизят его разрушительные последствия для здоровья казахстанцев.

они там своей работой занимаются вообще?
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ал
Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий...




Отправлено: 17.03.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Европе(Германия)самая дешевая водка 4-5 евро и по качеству отличная,мы уверенно догоняем Европу по ценам,но про зарплат никто не говорит догонять.Кстати минималка в Германии 9 евро в час

Сабыр
Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий...




Отправлено: 17.03.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как они позорны.. Они могут либо номера на машины продавать,либо цены повышать. Эту страну ничего не спасет..

пэтриот
Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий...




Отправлено: 17.03.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алкоголь вреден как ни крути , но ,,душа,, требует ( иногда настойчиво). Кто ее выдумал - пристрелить надо. Денег и времени убивает километр.
Но джина назад не загнать , будем снижать градусы . Может как с курением , постепенно и бросить получится. Деньги тут сильно не влияют , здоровье жалко - вроде как сам себя травишь. Добровольно
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