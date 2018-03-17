пэтриот Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий... #10







Отправлено: - 15:37 Алкоголь вреден как ни крути , но ,,душа,, требует ( иногда настойчиво). Кто ее выдумал - пристрелить надо. Денег и времени убивает километр.

Но джина назад не загнать , будем снижать градусы . Может как с курением , постепенно и бросить получится. Деньги тут сильно не влияют , здоровье жалко - вроде как сам себя травишь. Добровольно