NG.kz В Рудном на объекте, из-за которого осужден заместитель акима города, теперь новый подрядчик



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:38 На площадке у насосной станции Соколовского накопителя 16 марта побывал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Отсюда начинается строящийся 9-километровый водовод, по которому очищенные городские стоки будут попадать в Васильевский испаритель.

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