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§ NG.kz
В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31844
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Розничная цена на водку и крепкие ликёроводочные изделия в Казахстане в 2018 году не должна быть ниже 1900 тенге за литр. Об этом говорится в постановлении премьер-министра Казахстана.
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serg
Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий...




Отправлено: 17.03.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дядя "Сэм" рулит !!!! :-)

§ сайлау курманов
Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2645
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.03.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одна из тупейших позиции наших бастыков [code]снизят его разрушительные последствия для здоровья , кто пил так и будет продолжать , ну какая свадьба или юбилей без онного ?
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nik58
Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий...




Отправлено: 17.03.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завидное упорство тупых обоснований,ничего их не заботит,кроме прибыли

§ Victor Yang
Re: В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10446
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.03.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
ну какая свадьба или юбилей без онного ?

Так и будут пить только по значимым событиям, а не каждую пятницу.
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Гость
В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий алкоголь




Отправлено: 17.03.18 - 14:44
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§ юля елиссева
В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 17.03.18 - 14:45
Комментарий проходит проверку.
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