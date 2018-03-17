NG.kz В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий алкоголь



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:47 Розничная цена на водку и крепкие ликёроводочные изделия в Казахстане в 2018 году не должна быть ниже 1900 тенге за литр. Об этом говорится в постановлении премьер-министра Казахстана.

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