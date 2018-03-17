/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Асанов призвал судей разговаривать по-человечески и внятно объяснять решения		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Асанов призвал судей разговаривать по-человечески и внятно объяснять решения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31844
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Верховного суда Жаки Асанов посоветовал коллегам прочитать книгу Айрина Эцкорна и Алана Сигела "Кратко. Просто. Ясно", чтобы их понимали обычные люди.
Читать новость

правовед
Re: Асанов призвал судей разговаривать по-человечески и внятно...




Отправлено: 17.03.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно делает шаги Асанов!!! Он в Прокуратуре навел порядок и здесь начинает правильно!!! Народ за Вас!!! Действительно в решениях судей не понятно почему пользу того вынесено решения и ничего внятного не добиться

§ сайлау курманов
Re: Асанов призвал судей разговаривать по-человечески и внятно...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2645
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.03.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну надо же , очевидные вещи сам глава отрасли разжевывает своим подчиненным , такое возможно только у нас , очень стыдно
Профайл Посетить вебсайт

§ юля елиссева
Асанов призвал судей разговаривать по-человечески и внятно объяснять решения
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 17.03.18 - 14:46
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 104
Пользователей: 1
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх