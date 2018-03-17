правовед Re: Асанов призвал судей разговаривать по-человечески и внятно... #1







Отправлено: - 12:33 Правильно делает шаги Асанов!!! Он в Прокуратуре навел порядок и здесь начинает правильно!!! Народ за Вас!!! Действительно в решениях судей не понятно почему пользу того вынесено решения и ничего внятного не добиться