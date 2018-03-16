drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11567





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13552

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:41 Цитата: ваще/alex60:

педагоги германцев получают 100 пфененгоф, педагоги ссср 30 рублей

И что теперь? Сено - поджигать чтоли?...