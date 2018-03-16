112 Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481... #15





(Пользователи) Сообщений: 10167

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:04 Знаменитая яхта нашего студентика..







Ой мальчики, у меня начался сток., нет, костанайский синдром и мне ведь так стало жаль наших студентиков, имеющих яхты и недвижимость за рубежом..

Я сам за них готов выплачивать хоть завтра по 481 тысяче тенге, хоть каждый день..

Я люблю вас малшыки, я люблю вас дэвачки

Как жаль что в этот вечер денег со мной нет..