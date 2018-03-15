Цитата: Бывалый:

50:

Какие гарантии сейчас у выпускников вузов, думаю говорить не надо. Мало кто находит работу по специальности.



А почему кто-то должен давать гарантию человеку, выбравшему для себя невостребованную на рынке специальность?



Сия реплика про несостоятельность нынешнего высшего образования требованиям и запросам рынка?



Цитата: Бывалый:

Не берут, нужны с опытом работы. А как же его наберешь?



Нужно о рабочем месте озаботиться заранее, а не после окончания учебы.

Найти работодателя, у которого хочешь работать, напроситься на бесплатную стажировку на неделю-месяц, показать себя, свои умения, свой профессионализм...

И проблем с трудоустройством не будет никаких...



Сие не рабство? Нет? И не холопство? С челобитной, да ещё колени преклонить? А если ещё "подмазать" РАБотодателя для собственного трудоустройства, таки - нормальные рыночные отношения?



Цитата: Бывалый:

На западе тех, кто имеет выдающиеся успехи в учебе, работодатели в драку законтрактовывают задолго до окончания ими обучения, стипендии им платят чтобы классный спец пошел работать именно к ним в компанию, плюшки и печеньки ему суют всяческие...



Где-то про печеньки уже было... Тренд что ли такой?





В итоге создаётся впечатление, что человек родился не в то время и не в том месте. Ну не повезло ему... Или был другой Союз, о котором многие участники форума - комментаторы не в курсе?