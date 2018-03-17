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§ NG.kz
В Рудном на объекте, из-за которого осужден заместитель акима города, теперь новый подрядчик
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31842
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На площадке у насосной станции Соколовского накопителя 16 марта побывал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Отсюда начинается строящийся 9-километровый водовод, по которому очищенные городские стоки будут попадать в Васильевский испаритель.
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§ yeti91
Re: В Рудном на объекте, из-за которого осужден заместитель...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 17.03.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрю техники понагнали
Профайл

тырц-пырц
Re: В Рудном на объекте, из-за которого осужден заместитель...




Отправлено: 17.03.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что объект «в этом году сдаточный»

пора уже "цитатник акима" заводить. Такие перлы выдает - закачаешься!
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