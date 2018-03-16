Цитата: Я сам с акимами областей договорюсь.

1 Это вообще как? а как же госзакупки и т.д.? или тут кого назначат у того и покупаем.

2 А в Акмолинской области тоже есть "покровители на верху"?

Цитата: Наши направления – запад, север, на юге свои заводы есть. Вот акмолинский цементый завод еще не запустился, надо вам быстрее рынок осваивать, на Астану выходить.

Мда, вот это походу первый официальный маячок Конкурируют уже акиматы