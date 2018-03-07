112 Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно... #110





(Пользователи) Сообщений: 10163

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:44 Цитата: 3-е лицо:

мы вашу экономику поднимаем работая здес

Мы, это собственно кто?

Ты не подымаешь, можешь не врать..

Иначе прятался бы не под третьим ником за день, а у тебя было бы имя и фамилия и ты гордился бы этим..

А так чо керосин то лить и провокациями насчет этнической принадлежности заниматься?

Или ты хочешь сказать что они, за кого ты анонимно говоришь, попросту провокаторы?