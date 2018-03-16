/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция Рудненского цементного завода пойдет на стройки в этом году		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция Рудненского цементного завода пойдет на стройки в этом году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31842
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.03.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 16 марта аким области Архимед Мухамбетов побывал на предприятии, пуск которого переносится уже более трех лет. Первый же его вопрос был: «Когда дадите первую продукцию?». Акиму доложили о 98-процентной готовности предприятия.
Читать новость

§ 112
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10163
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, так вот почему сегодня на улицах города Рудного десятки тысяч полицейских..
Профайл

§ 112
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10163
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, господин Д с Базеля, который противился этому и благодаря которому дело ни шло, сам что ли завод выкупил?
Профайл

FOMA
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...




Отправлено: 16.03.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, сложно настроить производство с таким взглядом! Бедняга мужик, один как в окружении волков. Которые уже потирают ручонки в преддверие пирушки и улыбаются.

362
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...




Отправлено: 16.03.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Да, сложно настроить производство с таким взглядом! Бедняга мужик, один как в окружении волков. Которые уже потирают ручонки в преддверие пирушки и улыбаются.

Так если того мужика не пасти, то он может сбежать вместе с деньгами.

Народный контроль
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...




Отправлено: 16.03.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было с немцами иметь дело! В Белгороде ещё сами не научились цемент производить.

Далёкий
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...




Отправлено: 16.03.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ноябре было 97%, сейчас 98%, не уменьшается - и то хорошо...

Когда же?
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...




Отправлено: 17.03.18 - 01:35
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1932
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.03.18 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я сам с акимами областей договорюсь.

1 Это вообще как? а как же госзакупки и т.д.? или тут кого назначат у того и покупаем.
2 А в Акмолинской области тоже есть "покровители на верху"?
Цитата:
Наши направления – запад, север, на юге свои заводы есть. Вот акмолинский цементый завод еще не запустился, надо вам быстрее рынок осваивать, на Астану выходить.

Мда, вот это походу первый официальный маячок :-x Конкурируют уже акиматы :lol:
Профайл

§ olegggon
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 866
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 17.03.18 - 02:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас же университетов пруд пруди, а вот Белгородский делает. Значит наши не шарят в цементе.
Так то если свой цемент будет это же очень хорошо.
Профайл

пэтриот
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...




Отправлено: 17.03.18 - 02:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый хороший цемент у нас Устькаман и Жамбыл. Коркино ( только настоящий, если не подделка) хороший , но там цена повыше.
Остальные среднее качество . Ждём уже который сезон наш , но не судьба видно. В этом сезоне ,, завязываем,, с бетоном. Прибыль маленькая , да и возни много.

§ yeti91
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 17.03.18 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на 50 тенге за мешок разницу сделают в лучшем случае,но скорее всего цена будет такой же как и российский,коркино за счет объемов дает низкую цену а таких объемов рудненский никогда не вытянет та же история что с курицей российской как бы прошлый ''насяльник'' не сетовал что российская хуже,поэтому дешевле а его курица дороже потому что лучше а то что там птицефабрики в 50-100 раз больше продукции дают об этом умалчивал

[Исправлено: yeti91, 17.03.2018 - 09:54]
Профайл

Подлец Якин
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...




Отправлено: 17.03.18 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лет на 10 проект отстал от жизни. Бум строительства Астаны закончился. Ну удивлятся не стоит, у нас все так делается.
Ну .. В любом случаи это хорошо что хоть что то открывают у нас, жаль как всегда это бывает, ненадолго .

§ yeti91
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 17.03.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну удачи рудному

[Исправлено: yeti91, 17.03.2018 - 10:11]
Профайл

362
Re: Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция...




Отправлено: 17.03.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подлец Якин:
Бум строительства Астаны закончился.

бум строительства в Астане и Казахстане только начинается, не забывай еще по дорогам только начали работать, цемент будет нужен.
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 134
Пользователей: 2
Всего: 136

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх