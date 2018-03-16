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§ NG.kz
В Костанае разыскивают преступника, убившего женщину 8 марта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31842
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.03.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, - прокомментировали в ДВД Костанайской области. - Женщину привезли на машине скорой помощи из района парка Победы.
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Аскар
Re: В Костанае разыскивают преступника, убившего женщину 8 марта




Отправлено: 16.03.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ППЦ

Народный контроль
Re: В Костанае разыскивают преступника, убившего женщину 8 марта




Отправлено: 16.03.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной ревнивый супруг?

Иолис
Re: В Костанае разыскивают преступника, убившего женщину 8 марта




Отправлено: 16.03.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон Ленке муж на 8 марта шубу подарил, а Таньке кольцо с брюликом, Ольгин муж увёз её на Мальдивы, а ты тут с тремя розами и рафаелло.

§ drakon
Re: В Костанае разыскивают преступника, убившего женщину 8 марта
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13552
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.03.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Очередной ревнивый супруг?

Приревновал её к - швабре... 8-)
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Читатель
Re: В Костанае разыскивают преступника, убившего женщину 8 марта




Отправлено: 17.03.18 - 06:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иолис:

Люди,Вы почему такие жестокие?Не дай Бог с вашими близкими такое... тоже анекдоты травить будете?

Гость
В Костанае разыскивают преступника, убившего женщину 8 марта




Отправлено: 17.03.18 - 09:33
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