Александр Re: В этом году областная спартакиада «Тын-Целина 2018» пройдет... #1







Отправлено: - 06:47 Конные виды всегда были включены в спартакиаду. Только они не шли в зачет. Я думаю что многие команды бы согласились если бы бы в зачет пошли только за аламан байгу очки и общий зачет за остальные виды. А если только за все виды то ох тяжело будет городам.