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§ NG.kz
В этом году областная спартакиада «Тын-Целина 2018» пройдет в Лисаковске
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31842
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 06:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из областного бюджета на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спартакиады было выделено 27 млн тенге. Спартакиада станет 34-й по счету и будет приурочена к празднованию Дня города Лисаковска.
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Александр
Re: В этом году областная спартакиада «Тын-Целина 2018» пройдет...




Отправлено: 17.03.18 - 06:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конные виды всегда были включены в спартакиаду. Только они не шли в зачет. Я думаю что многие команды бы согласились если бы бы в зачет пошли только за аламан байгу очки и общий зачет за остальные виды. А если только за все виды то ох тяжело будет городам.

Гость
В этом году областная спартакиада «Тын-Целина 2018» пройдет в Лисаковске




Отправлено: 17.03.18 - 09:33
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