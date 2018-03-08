elektron Re: Очень важно не упустить время #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 997

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:47 Цитата: Бывалый:

Электрон, хотите реально помочь - надо было не деньги кидать, а купить и выслать.

Спасибо за совет. Но деньги я Мейрамбеку скинул.

А по слуховым аппаратам, Елена права. Тут не только гарантия, но и настройки и прочее, в комплексе всё, особенно для ребёнка, который развивается, важно.