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§ NG.kz
Очень важно не упустить время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31841
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
398 000 тенге - такая «некруглая» сумма поможет решить проблемы двух детей - Ясмины, впервые участвующей в «Нужных деньгах», и нашего давнего подопечного Мейрамбека. Девочка нуждается в слуховом аппарате за 240 000 тенге, а мальчику не хватает 158 000 на дорогу в Москву для прохождения реабилитации.
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§ elektron
Re: Очень важно не упустить время
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 997
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.03.18 - 02:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Электрон, хотите реально помочь - надо было не деньги кидать, а купить и выслать.

Спасибо за совет. Но деньги я Мейрамбеку скинул.
А по слуховым аппаратам, Елена права. Тут не только гарантия, но и настройки и прочее, в комплексе всё, особенно для ребёнка, который развивается, важно.
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