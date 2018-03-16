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≡ В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка, зарезавшая своего отца		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка, зарезавшая своего отца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31841
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.03.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Громкое убийство произошло 3 января в Мендыкаринском районе. Студентка одного из костанайских колледжей приехала на каникулы домой, к отцу, матери и троим сестрам и братьям, которые также жили в родительском доме.
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§ karik
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...
karik


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 05.11.15
Отправлено: 16.03.18 - 23:56
Комментарий удален модератором.
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безумец
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...




Отправлено: 17.03.18 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бытовое насилие по отношению к супруге супругом одно дело,другое дело - насилие к детям, и тем более в пьяном виде,,много всякого наслышался в других семьях-кипятком дочка облила отца,другой заварочный чайник кидает в супругу и этот чайник носиком в дверь втыкается,как нож,,мать дочку избивает и обзывает матом за позднее возвращение от подружек,мамаша на совершеннолетнего сына с ножом и скалкой налетает,а тот не знает как от нее обороняться,,взрослый сын дубасит пьяного отца,который дебоширит и пугает годовалого внука,,трезвый сосед-изверг готов глотку перегрызть своему 20 летнему сыну за ослушание и недовольство,,такое чувство ,что люди психически не здоровы,,а нормальному среди таких как выжить,,,
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