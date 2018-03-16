безумец Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,... #16







Отправлено: - 02:04 бытовое насилие по отношению к супруге супругом одно дело,другое дело - насилие к детям, и тем более в пьяном виде,,много всякого наслышался в других семьях-кипятком дочка облила отца,другой заварочный чайник кидает в супругу и этот чайник носиком в дверь втыкается,как нож,,мать дочку избивает и обзывает матом за позднее возвращение от подружек,мамаша на совершеннолетнего сына с ножом и скалкой налетает,а тот не знает как от нее обороняться,,взрослый сын дубасит пьяного отца,который дебоширит и пугает годовалого внука,,трезвый сосед-изверг готов глотку перегрызть своему 20 летнему сыну за ослушание и недовольство,,такое чувство ,что люди психически не здоровы,,а нормальному среди таких как выжить,,,